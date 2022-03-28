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    Selahaddin Gülen'e verilen hapis cezası istinafta

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahaddin Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın bozulması için istinafa gitti.
    • AA
    • 28.03.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:30
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    Selahaddin Gülen'e verilen hapis cezası istinafta

    Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, geçtiğimiz aylarda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

    Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Gülen, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

    3 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Hakkındaki davada karar çıkan Gülen, etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

    KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

    Bunun üzerine Başsavcılık, sanığa verilen ceza ve uygulanan indirim oranını gerekçe göstererek kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

    Selahaddin Gülen e verilen hapis cezası istinafta #1


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