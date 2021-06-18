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    Selahaddin Gülen hakkında iddianame

    MİT operasyonuyla yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.06.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 16:27
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    Selahaddin Gülen hakkında iddianame

    Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

    MİT bu kapsamda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

    Gülen, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmıştı.

    Cezaevine gönderilen Gülen hakkında istenen ceza ise bugün belli oldu.

    22.5 YIL HAPİS İSTEMİ

    Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamenin Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.

    Selahaddin Gülen hakkında iddianame #1

    İSİMLERİ DEŞİFRE ETTİ

    Örgütün şemasını çizdiren Gülen, doğduğu günden bugüne örgüt üyesi olduğunu anlatmıştı. FETÖ elebaşının yeğeni, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemişti

    Aynı zamanda örgüt içinde birçok kritik isimle ilgili de bilgi paylaşmıştı.

    Selahaddin Gülen hakkında iddianame #2

    Selahaddin Gülen hakkında iddianame #3

    Selahaddin Gülen hakkında iddianame #4

    Selahaddin Gülen hakkında iddianame #5

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