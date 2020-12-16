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- Selam Tevhid kumpası davasında 29 kişiye müebbet hapis cezası
Selam Tevhid kumpası davasında 29 kişiye müebbet hapis cezası
'Selam Tevhid' kumpası davasında, 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
- İHA
- 16.12.2020 - 12:44
- Güncelleme : 16.12.2020 - 13:13
FETÖ/PDY'nin 'Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı.
Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer'in aralarında bulunduğu 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.