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    Selam Tevhid kumpası davasında 29 kişiye müebbet hapis cezası

    'Selam Tevhid' kumpası davasında, 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
    • İHA
    • 16.12.2020 - 12:44
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 13:13
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    Selam Tevhid kumpası davasında 29 kişiye müebbet hapis cezası

    FETÖ/PDY'nin 'Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı.

    Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer'in aralarında bulunduğu 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

     

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