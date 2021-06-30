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    Selam Tevhid Kumpası davasında karar açıklandı

    Selam Tevhid Kumpası davasında karar açıklandı

    55 eski hakim ve savcının yargılandığı FETÖ’nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında karar çıktı. 20 sanık 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına mahkum edildi.
    • AA
    • 30.06.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:38
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    FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.

    Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan duruşma salonunda görülen davada, Heyet Başkanı Mehmet Öztunç, daireye gelen taleplerin ardından sanıklara son sözlerini sordu.

    İLKER BAŞBUĞ'U TUTUKLAYAN HAKİME 8 YIL HAPİS

    Sanıkların son sözlerinin ardından Öztunç, kararını okudu.

    Karara göre, "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u tutuklayan hakim Vedat Dalda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

    HAKAN FİDAN'I İFADEYE ÇAĞIRAN SAVCIYA DA 11 YIL VERİLDİ

    MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

    Ayrıca, 25 Aralık sürecinde görev yapan hakimlerden Süleyman Karaçöl FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay, görevi kötüye kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

    Selam Tevhid Kumpası davasında karar açıklandı #1

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