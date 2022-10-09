Selanik-İzmir feribot seferleri ne zaman başlıyor? Seferler haftada kaç gün gerçekleşecek?

2016 yılında, iki devlet nezdinde resmiyet kazanan, fakat daha sonra kesintiye uğrayan süreç nihayet tamamlandı.İşte Selanik-İzmir feribot seferlerinin başlayacağı tarih..

İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında yapılacak seferler kapsamında ilk feribot seferinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Uzun süredir beklenen Selanik-İzmir feribot seferleri için geri sayım başladı.İZTO'dan yapılan açıklamada;

"İzmir-Selanik feribot seferleri, İzmir Ticaret Odası’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde harcadığı yoğun mesai sonucunda yarın (10 Ekim Pazartesi) günü başlıyor. İlk sefer, Levante Ferries şirketine ait Smyrna di Levante feribotu tarafından yarın saat 17.00’de Selanik’ten İzmir’e yapılacak.

Ege’nin iki yakasını birbirine bağlayacak bu seferin ülkemizin ticareti için çok önemli olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’den deniz yolu ile Selanik’e, Selanik üzerinden Avrupa’ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebileceklerini vurguladı." ifadelerine yer verildi

Selanik-İzmir feribot seferleri ne zaman başlayacak?

İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında yapılacak feribot seferleri 10 Ekim (yarın) tarihinde başlıyor.İlk feribot yarın Selanik'ten İzmir'e doğru hareket edecek.

Haftada 3 gün Selanik'ten 3 gün İzmir'den hareket edecek

İZTO'dan yapılan yazılı açıklamada "Seferlerin başlaması için gereken tüm prosedürler tamamlandı. Yunanistan merkezli Levante Ferries şirketi tarafından Smyrna di Levante feribotuyla düzenlenecek yolculuklar, yarın (10 Ekim Pazartesi) saat 17.00’de Selanik’ten İzmir’e yapılacak seferle başlıyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 19.00’da Selanik’ten İzmir’e sefer yapacak feribot, salı ve perşembe ve pazarları ise saat 19.00’da İzmir’den Selanik’e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.