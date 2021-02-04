Selçuk Bayraktar: Akıncı seri üretime geçti

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayide ve geleceğin teknolojilerine yönelik gerçekleştirdiği adımlardan biri olan Akıncı Bayraktar'ın, yakın zamanda teslimatı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yerli ve milli imkanlarla üretilip geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı hakkında Selçuk Bayraktar, müjdeyi verdi...

Türkiye'nin son zamanlardaki en önemli etkinlikleri arasında yer alan Teknofest'te, Tekonofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın test uçuşlarıın devam ettiğini ve üretime de geçtiğini duyurdu.

YAKIN ZAMANDA TESLİM EDİLECEK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi;

"Teknofest hem ülkemizde Anadolu ve İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutlanırken dünyanın farklı yerlerinde de bu organizasyonu görecek gibiyiz. Akıncı da seri üretime geçti. Yakın zamanda da teslim olduğunu göreceğiz. Son test uçuşları yapılıyor.."





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