Bir Azerbaycan kanalına konuşan Bayraktar, TB3'ün özelliklerini anlattı. Bayraktar, dünyada artık son insanlı savaş uçaklarının üretildiğini söyledi.

Başarısı ile Dağlık Karabağ zaferinin sembolü haline gelen Türk SİHA'larının mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından makamında ağırlandı.

İlham Aliyev tarafından madalya ile ödüllendirilen Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna bir de röportaj verdi.

Selçuk Bayraktar, Azerbaycan kanalında TB3'ü anlattı VİDEO

"GEMİ PLATFORMLARINA İNİP KALKABİLECEK"

TB3 adlı yeni SİHA'yı anlatan Bayraktar, üzerinde çalışılan insansız savunma araçları hakkında bilgi verdi.

Üzerinde çalışmaların sürdüğü yeni aracın gemi platformlarına inip kalkabileceğini belirten Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan, yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak da geliştiriliyor. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, biraz daha ağır, 1200 kilo civarında mühimmatlar taşıyabiliyor." dedi.

"DÜNYADA SON İNSANLI ARAÇLAR ÜRETİLİYOR"

Artık dünyada son insanlı savaş uçaklarının yapıldığını belirten Bayraktar, insansız araçların sadece havada değil karada ve suda da geliştirilme aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

Selçuk Bayraktar, "Bunun yanında insansız deniz araçları çalışmaları yapan firmalar var ülkemizde. Onlar da çok önemli. Bugün artık insanlı tanklar yerine akıllı, daha hafif, hızlı, dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık dünyada insanlı son savaş uçakları yapılıyor. Bundan sonra nasıl ki tüm dünya Karabağ muharebesi Türk ordularının SİHA'larla kazandığı zafer diye adlandırılıyor... Maharetini gördü. Savaş uçaklarına da benzer bir şey geliyor. Yani insansız savaş uçakları geliyor. O alanda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.