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    Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da MİG-29 ile uçtu

    TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için Bakü'de bulunan Selçuk Bayraktar, burada MiG-29 ile havalanarak AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi.
    • 25.05.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:31
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    Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da MİG-29 ile uçtu

    TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar sürüyor.

    T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da festival için Azerbaycanın başkenti Bakü'ye gitti.

    Bayraktar burada, Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu.

    Bayraktar'ın uçtuğu MiG-29, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

    Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk'ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş'ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29'a geçti.

    AKINCI ile kol uçuşu

    Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov'un uçtuğu savaş uçağı MiG-29'a, TEKNOFEST Azerbaycan'da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI eşlik etti.

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    Bayraktar kumanda etti

    Savaş uçağı MiG-29 ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın Bakü semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşu şehirden heyecanla izlendi. MiG-29'a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Selçuk Bayraktar kumanda etti.

    Savaşta yaptığı görevler nedeniyle Karabağ Madalyası alan Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 30 yıllık işgalin sonlanmasına yaptığı katkı nedeniyle Karabağ Nişanı'na layık görülen Selçuk Bayraktar'ın birlikte gerçekleştirdiği uçuş, yaklaşık 1 saat sürdü.

    Bayraktar ve Rüstemov, uçuşun ardından hava üssünde bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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