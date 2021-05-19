Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Selçuk Bayraktar: Bayraktar AKINCI S-1'in uçuş testi başarılı

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selçuk Bayraktar: Bayraktar AKINCI S-1'in uçuş testi başarılı

    Türkiye'nin yerli insansız silahlı hava aracı olan Bayraktar AKINCI S-1 ile ilgili sevindirici bir bilgilendirme yapıldı.

    Selçuk Bayraktar, lideri olduğu Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen AKINCI S-1'in bugün uçuş testinin yapıldığını duyurdu.

    UÇUŞ TESTİ BAŞARILI

    Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildiren Bayraktar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "19 MAYIS RUHUYLA..."

    Bayraktar'ın yaptığı açıklamada, "19 Mayıs ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı." ifadeleri yer aldı.

    Selçuk Bayraktar: Bayraktar AKINCI S-1 in uçuş testi başarılı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir