Havacılık, uzay, robotik kodlama gibi programlarla gençlerin geleceğini belirleyen projelere imza atan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin savunma sanayiinde olduğu gibi Milli Uzay Programı çalışmaları da başarılı bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'de genç kitlenin bu hedeflere dahil edilmesi doğrultusunda da T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin milli, özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü festival olan TEKNOFEST'i başlattı.

Birçok ilke imza atan TEKNOFEST, düzenlendiği yıldan itibaren başvuru ve ziyaretçi sayısını her yıl katlarken, festival havacılık, uzay, robotik kodlama gibi programlarla gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili bugün FOX TV’de, canlı yayında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Selçuk Bayraktar, festivalle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Bayraktar: Çocuklar artık astronot olmayı hayal etsin VİDEO

"ÇOCUKLARIN HAYATLARINA TEMAS ETMEYE ÇALIŞIYORDUNUZ"

İsmail Küçükkaya, festivalle ilgili gözlemlerini Bayraktar'a anlatırken, çocukların gelecek planlarıyla ilgili “Pek çok çocuğumuz geldi, sizinle fotoğraf çekiliyordu. Siz de onlara dokunarak onlarla sohbet ederek onların hayatlarına da temas etmeye, etki etmeye çalışıyordunuz. Onlara sorular sordunuz. Bir tane çocuğumuz vardı. Allah bağışlasın galiba 2 ya da 3 yaşında. Kesinlikle 5 değil, belki de 4’tür.

"ASTRONOT OLMAK İSTİYORUM DEDİ"

'Ne olmak istiyorsun' diye sorduğunuzda 'Astronot olmak istiyorum' dedi. Sonra çocuklarımız vardı 13-14 yaşlarında, onlarla konuştunuz. Oradaki bir kız çocuğumuz da dedi ki sizinle sohbetinde, 'Selçuk Bey size teşekkür ediyoruz bütün bu imkanları sağladığınız için. Böyle bir iklim yarattığınız için' Siz de ona dediniz ki, ‘Ne olmak istiyorsun?’, ‘Mimar olmak istiyorum' ’Peki ne yaptınız?’, ‘İnsanlık yararına teknoloji yarışmasına katıldık.’ dedi o kızımız. 'Biz afet bölgelerinde kullanılmak üzere özel araçlar dizayn ediyoruz' dedi. Bunu biraz anlatır mısınız? Çocuklar, geleceğimiz ve teknoloji. “ diyerek Bayraktar'a sorusunu yöneltti.

"BİZİM HEDEFİMİZ BUYDU"

Bu soruya yanıt veren Selçuk Bayaraktar, çocukların topçu, popçu dışında geleceğin Aziz Sancar'ları olması için çaba harcadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Tabii TEKNOFEST en imkanı olmayan çocuk dahi gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ülkemizin uzay programında çalışacak, belki ülkemizin uydu teknolojilerinde çalışacak mottosu ile düzenlenen bir etkinlik. Tümü ile toplum yararına ücretsiz düzenlenen ve 72 paydaştan oluşan dev bir aile. Bunun yanında tabii bizim hedefimiz de buydu.

"BU ÖZGÜVENİ AŞILAYABİLMEK"

Çocuklar sadece popçu olayım topçu olayım değil de; ben ülkemizin milli uzay programında çalışayım, ülkemizin sağlık teknolojilerinde yapay zekada çalışayım, geleceğin Aziz Sancar’ları olayım, bu özgüveni aşılayabilmek.

"SİZLER DE ŞAHİT OLDUNUZ"

İşte sizler de gözlerinizle şahit oldunuz burada bir kısmına. Burada herhangi bir şey gezerken, ufacık çocuklar dediğiniz gibi artık topçu olayım popçu olayım değil, çocuk geldi helikoptere bindirdi subaylarımız 'Ben astronot olmak istiyorum' dedi. Hedefimiz de buydu.

DÜNYADA BÖYLE OLUYOR

Dünyada da böyle oluyor. Tabii dönüşümünü tamamlamış ülkeler bu kadar büyük etkinliklere ihtiyaç duymuyorlar ama. Özellikle bu kültürel dönüşümü, bu paradigma dönüşümünü sağlayabilmek için bu gibi yüksek enerjili etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda TEKNOFEST'in de eşi benzeri yok.”