Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan 50.000 saatlik uçuş Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 50.000 saatlik uçuş başarısını paylaştığı video ile kutladı.

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Türkiye, Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılıktan kurtulmak için her geçen gün yeni projeler hayata geçiriyor.

Bu projeler ise dünyada büyük yankı uyandırıyor.

Bu kapsamda da bir gurur ise AKINCI'dan geldi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI, 50.000 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

"Kutlu olsun"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın uçuş saati ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: