Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 2024'te gemide olacak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, büyük bir heyecanla beklenen Bayraktar TB3 ve Kızılelma için tarih verdi. TB3 2024'te, Kızılelma da 2024'te seri üretime girip 2025'te gemide olacak.

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Bugün Türkiye'nin 100. yılı...

Donanma tarihinin en büyük geçidi öncesi TCG Anadolu'da ayrı bir tören düzenlendi.

Üst düzey askerler ile gemi personelinin katıldığı törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in mesajı okundu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uçak gemisine SİHA'yı kondurabilmeyi başarabilen bir ülke olduğunu hatırlattı.

TCG Anadolu'daki törende Genel Maksat Helikopterler, Bayraktar TB3 ve Kızılelma da tüm ihtişamıyla hazır bulundu.

"Kızılelma da 2024'te seri üretime girip 2025'te gemide olacak"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yepyeni teknoloji hamleleriyle girildiğini söyledi. Bayraktar TB3 ve Kızılelma için tarih verdi.

2024 yılında inşallah biz Bayraktar TB3'ü gemide görev yapabilir hale gemi denemelerine başlamayı hedefliyoruz. 2025 yılında da teknolojik gelişim düzeyinden iyice emin olduktan sonra da 2025'te gemide denemelere başlamayı hedefliyoruz. 2024'te Kızılelma seri üretime girecek. 2025'te de inşallah gemi denemelerine başlamayı hedefliyoruz.

"Nice 100 yıllara Türkiye"

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetle...Nice 100 yıllara Türkiye..." ifadelerini kullandı.