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    Selçuk Bayraktar, Elon Musk benzetmesine cevap verdi

    Selçuk Bayraktar, Elon Musk benzetmesine cevap verdi

    Elon Musk benzetmelerine yanıt veren Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin Cezeri’si, Fergani’si veya Aziz Sancar’ı olmanın daha makbul olduğunu belirterek, “Kendi özümüze benzemek istiyoruz” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:36
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    BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin teknoloji hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, teknolojik gelişmelerin ülkeler için oldukça önemli olduğunu, bu alanda gelişmeyen ülkelerin halinin ortada olduğunu vurguladı.

    SpaceX Uzay Şirketi’nin Kurucusu Elon Musk’a benzetilen Bayraktar’a programda, “Size Türkiye’nin Elon Musk’ı diyorlar. Nasıl karşılıyorsunuz bu benzetmeyi?” sorusu yöneltildi.

    “Kendi medeniyetimizin köklerinden besleniyoruz”

    Bayraktar’ın cevabı ise şöyle oldu:

    “Biz biraz daha kendi özümüze benzemek istiyoruz. Türkiye’nin Cezeri’si olmak, Türkiye’nin Aziz Sancar’ı olmak, Türkiye’nin Fergani’si olmak bizim için daha makbul. Biz kendi medeniyetimizin o güç köklerinden beslenerek bu yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz."

    Selçuk Bayraktar Elon Musk benzetmesine cevap verdi  VİDEO

    Selçuk Bayraktar, Elon Musk benzetmesine cevap verdi #1


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