Selçuk Bayraktar Hakkari'de! Bölgenin güzelliklerini paylaştı

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Yurtta terörle mücadele hız kesmeden sürüyor...

Terörden temizlenen noktalarda huzur ve güven hakim.

Yıllarca çatışma sesleri ile gündeme gelen Hakkari'nin dağları, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlendi.

Bölge turizme kazandırılıyor

Yapılan çalışmalar sonrası bölgenin turizme kazandırılması için çeşitli girişimlere başlandı.

Artık Hakkari'nin dağları terörle değil, bölgeyi gezmeye gelen vatandaşların varlığıyla yaşamını sürdürüyor.

Bayraktar İHA ve SİHA'larıyla destek verdi

Bölgenin terörden temizlenmesinde ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın büyük emeği yer alıyor.

Hakkari'ye geldi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli isimlerinden Selçuk Bayraktar, askeri birlikleri ziyaret etmek üzere Hakkari'ye geldi.

Güvenlik güçlerini ziyaret etti

Bayraktar temasları kapsamında Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti.

"Bizler istiyoruz ki buralar kalkınsın, turistlik anlamda da ihya olsun"

Burada konuşma yapan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ile teknik istişarelerde bulunduk. Dün gece itibarıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret ettik. Yüksekova'daki milletimizle, kardeşlerimizle de bayramlaştık. Artık bu bölge tümüyle terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde. Bizler istiyoruz ki buralar kalkınsın, turistlik anlamda da ihya olsun. Bu bölgede kardeşlerimiz, tam, bağımsız ve müreffeh yarınlar için dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirecek. Özellikle dağlık bölgeleri ve Yüksekova'nın düzlüğü bambaşka; etrafı kuşatan muhteşem dağlar var. Müreffeh ve güçlü yarınlara burada da yürüyeceğiz.