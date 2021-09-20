TEKNOFEST öncesi Ensonhaber'e konuşan Selçuk Bayraktar, Türk mühendislerinin başarılarına dikkat çekti ve her alanda dünya markaları çıkarılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle birlikte Türkiye son dönemde yerli ve milli üretim konusunda büyük başarılara imza attı.

Türk mühendisler tarafından üretilen İHA, SİHA ve TİHA'lar tek tek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek başarılarıyla dünyada kendinden söz ettirdi.

İnsansız hava araçları alanında dünyada lider ülkeler arasına giren Türkiye'de, genç mühendislerin öncülerinden biri olan Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'in öncesinde açıklamalarda bulundu.

Akıncı TİHA'nın önünde değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, tüm halkı TEKNOFEST'e davet etti.

BİR TARAFTA AKINCI, BİR TARAFTA GÖKBEY

Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hem AKINCI var burada, hem sahnenin diğer tarafında Türk mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği ilk milli ve özgün helikopter GÖKBEY var.

Bu platformlar aynı anda gökyüzünde gösteri yapacak. Hepsi Türk mühendislerinin eseri.

Selçuk Bayraktar: Her alanda dünya markaları çıkarmalıyız VİDEO





TASARLAYAN BAŞKASIYSA..

En önemli husus bu devirde, bunları bizim mühendislerimiz tasarlıyor. Başkasının lisanslarıyla yapılmıyor. Siz yüzde 100 yerli üretim de yapsanız, tasarlayan başkasıyla aslında katma değer sizde kalmıyor.

GÖKBEY VE AKINCI

Artık bizim mühendislerimiz, kimsenin uçağına benzemeyen, hava araçlarını yapıyor. GÖKBEY de öyle, AKINCI da öyle.





ÇİN HER TÜRLÜ TEKNOLOJİ KOPYALAYARAK YAPIYOR

Dünyada bir benzeri yok bu platformların. Düşünün ki; Çin her türlü teknolojiyi geliştiriyor değil mi? Ama daha çok kopya çekerek yapıyor. Biz, tümüyle milli, özgün tasarım modeliyle bunları geliştirdik.

İNSANIMIZA, MÜHENDİSİMİZE GÜVENİYORUZ

Bu demek oluyor ki; biz kendi insanımıza, kendi mühendislerimize güveniyoruz.

Ben tüm milletimizi TEKNOFEST'e bekliyorum.

Farklı gösteriler ve ambiyans olacak.





TEKNOLOJİNİN HER ALANINDA DÜNYA MARKALARI ÇIKARMALIYIZ

Bütün bu hava araçlarını geliştireceğiz, bunları akıllı hale getireceğiz ki; CEZERİ gibi platformlar uçabilsin.

CEZERİ ilk uçuşunu 2020'de yaptı, onun dışında başka girişimler de geldiğini görüyoruz.

Dünyada da 200'e yakın girişim böyle araçları yapıyor.

Muhakkak, biz teknolojinin her alanında dünya markaları çıkarmalıyız. Tüm gayretimiz bu yönde."

Haber- Kamera: İlyas Efe Ünal / Turan Turan

