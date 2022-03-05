2005'te yaptığı İHA konuşmasına atıfta bulunan ve dedikleri gerçekleşen Selçuk Bayraktar, yeni üretilen yerli savunma sanayii ürünlerinin de tarihte devrim yapacağını ifade etti.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, MÜSİAD'ın düzenlediği Milli Teknoloji Hamlesi programına katıldı.

Burada yerli savunma sanayiindeki başarılara değinen Selçuk Bayraktar, 2005 yılında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak tarihe yeni bir not düştü.

2005'TE YAPTIĞI TARİHE GEÇEN KONUŞMASINI HATIRLATTI

Selçuk Bayraktar, şu anda tüm dünyaya ihraç edilen ve başarısını belgelendirmiş yerli İHA ve SİHA'larla ilgili yıllar önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu proje desteklenirse Türkiye 5 sene içerisinde insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum.

Bunu yakalamak, Türkiye için büyük bir fırsat. Bu teknolojiyi yakalarsa, uzay mekiğine dünyanın en gelişmiş teknolojileri giriyor. Türkiye bu teknolojiyi yakalarsa, diğer sanayilerde de gelişir. Böyle projeler çok kritik. Görüyorsunuz, bizim insanımız bunları yapıyor."

Selçuk Bayraktar'ın 2005'te İHA'larla ilgili söyledikleri VİDEO ARŞİV

TARİHE YENİ BİR NOT DÜŞTÜ

Bu konuşmalarına atıfta bulunarak İHA ve SİHA'ların başarılarını hatırlatan Selçuk Bayraktar, tarihe bir not daha düştü.

Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağı, muharebe tarihinde devrim yapacak VİDEO



MUHAREBEDE DEVRİM

İnsansız savaş uçağı MİUS'un bir gün devreye girdiği takdirde muharebe tarihinde bir devrim olacağını söyleyen Bayraktar, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Milli ve özgün teknolojileri etik ve ahlaka riayet ederek geliştir. Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh olması için yap. Bugünün değil, yarının yarışına hazırlan. Bütün bunlara riayet edersen, inancından dolayı da Allah sana yardım eder ve dünyanın en iyisini yapabilirsin. Hep buna inan.





"F-35'TEN DIŞLANMAK, BAŞIMIZA GELEN EN GÜZEL ŞEY"

Hani bizi F-35 programından bizi dışladılar ya. O başımıza gelmiş en iyi şey olabilir savunma sanayiinde. Daha önce SİHA vermemeleri çok önemli bir şeydi ama onu dışlamış olmaları Allah'tan bize gelmiş bir lütuf olarak bile görebiliriz.

"MİUS, MUHAREBE TARİHİNDE DEVRİM YAPACAK"

Burada söylemiş olayım, tarihe not düşülsün. Hani 2005'te var ya bir video, onun gibi. Bu İHA Bayraktar TB3 ve MİUS bir gün devreye girerse muharebe tarihinde devrim yapacak."