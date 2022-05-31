Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuş tarihini açıkladı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın gelecek yıl ilk uçuşunu yapacağını açıkladı.

Yerli savunma sanayiinde son yıllarda oldukça başarılı işlere imza atan Türkiye, her geçen yıl envanterine bir yeni araç daha ekliyor.

Baykar Savunma şirketi, Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larını üretmeye devam ediyor.

Bayraktar TB2'nin mimarı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kızılelma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kızılelma'nın ilk uçuş tarihini verdi

Baykar’ın katlanabilir kanatlı ve kısa pistlerden iniş-kalkış yapabilecek olan Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma (MİUS) üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl yapacağını söyledi.

Bayraktar, "İnşallah Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl göreceğiz. TB3’ün ilk uçuşu da ya bu yıl sonunda ya da gelecek yılın başında olacak." ifadelerini kullandı.

"Taksi İHA'lar üzerinde çalışıyoruz"

Öte yandan Bayraktar, yeni proje olan taksi İHA'lar üzerinde çalıştıklarını da açıkladı:

"Daha uzun zaman ufkuna bakarsanız, taksi İHA’lar üzerinde çalışıyoruz. Bunun için daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Bu da temelde yapay zeka anlamına geliyor. Ancak bu, insanların şehirlerde nasıl taşınacağı konusunda devrim yaratacak."