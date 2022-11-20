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    Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşünü paylaştı

    Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşünü paylaştı

    Selçuk Bayraktar, milli imkanlarla üretilen Kızılelma'nın test sürücüsüne ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
    • 20.11.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 16:28
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    Türkiye, savunma sanayide başarılı adımlar atmaya devam ediyor.

    Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojilerle birlikte üretilen insansız hava araçları Türk Ordusu'nun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

    Türkiye İHA üreten ülkeler arasında

    Türkiye'nin ilk insansız hava aracı (İHA) uçağı olan Bayraktar Kızılelma milli ve özgün olarak geliştirildi.

    Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı.

    Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma'nın o görüntülerini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşünü paylaşttı VİDEO

    "Bayraktar Kızılelma ile bir pazar hatırası"

    "Bayraktar Kızılelma ile bir pazar hatırası" notuyla paylaşım yapan Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı çokça beğeni aldı.

    İlk uçuş 2023 yılında yapılacak

    Şu an için geliştirilme aşamasında olan Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı (İHA) projesinin testi, zeminde devam devam edecek, Kızılelma’nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    Selçuk Bayraktar Kızılelma nın test sürüşünü paylaştı #1

    Selçuk Bayraktar Kızılelma nın test sürüşünü paylaştı #2

    Selçuk Bayraktar Kızılelma nın test sürüşünü paylaştı #3

    Selçuk Bayraktar Kızılelma nın test sürüşünü paylaştı #4

    Selçuk Bayraktar Kızılelma nın test sürüşünü paylaştı #5


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