Selçuk Bayraktar: Milli araçlarımızla dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz TEKNOFEST'in son gününde konuşan Selçuk Bayraktar, "Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla SİHA’larımızla gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara Etimesgut’ta düzenlenen TEKNOFEST kapanış töreninde konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen TEKNOFEST’in sonuna geldiklerini ifade eden Bayraktar, milli hava araçlarını dünyanın her köşesine ihraç ettiklerini söyledi.

Bir milyona aşkın gencin teknoloji yarışmalarına başvurduğunu da belirten Bayraktar, "Gazi meclisimizin ev sahibi başkentimiz Ankara'da yarınlarımıza dair umutlarımız bir kez daha tazelendi. Bir kez daha yenilendi.

Bu vatan bizim, bu topraklar bizim diyen ruhları bağımsızlık ateşiyle yanan genç kardeşlerimiz ve aziz milletimiz bir kez daha yüz binlerle tek nefeste koştu.

TEKNOFEST Ankara 6 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 8. TEKNOFEST oldu. Tek nefes adeta bir çağlayan gibi büyüdü gürül gürül aktı." dedi.

"Bu başvurular tam bagımız geleceğimiz demek"

Bir milyona aşkın başvurunun sadece bir rakamdan ibaret olmadığını söyleyen Bayraktar, “Bu başvurular aynı zamanda tam bağımsız geleceğimiz ve yarınlarımız demek. Bu başvurular aynı zamanda medeniyetimizin geçmişinde olduğu gibi insanlığa etik ve ahlaki değerleriyle yapacağı katkının da müjdesi.

Ne diyordu büyük şair ‘Şimdi siz taşıyorsunuz müjdeli kuşun yükünü çatlayacak yalanının çelik kabuğu sizin bahçenizde büyüyecek aşkım ve inancın güneş yüzlü çocuğu.’ Güneş yüzlü kardeşlerimizle birlikte dünyaya insanlığa verecek daha çok müjdemiz var” diye konuştu.

"Yiğit düştüğü yerden kalkar"

“Milli teknoloji hamlesini TEKNOFEST'i barış dolu bir dünya ve kardeşçe yaşayan bir insanlık inşa etmek için yapıyoruz” diyen Bayraktar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İnşallah buradaki genç kardeşlerimizde inşa edeceğimiz yeni dünyada birbirimizden uzaklaşmak yerine dostça bir arada olacağız Kadim medeniyetimizin adalet merhamet ve iyilik değerleriyle kuracağımız bu gelecek için her zorluğu da birlikte aşacağız. Bundan sadece 80 yıl önce Etimesgut'ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası aklı fikri dışarıda olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi.

Tıpkı bugünkü ismiyle Atatürk Havalimanı eski adıyla da Yeşilköy meydanında Nuri Demirağ eserlerinin yok edildiği gibi. Umudumuz bir kez de burada kırıldı. Dışarıdan getirilen uçaklarla teknoloji geliştirme kabiliyetimize bir darbede bu meydanda vurulmuştu.

Ama güzel bir ata sözümüz var ‘ Yiğit düştüğü yerden kalkar.’ Şimdi Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla SİHA’larımızla gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz. TEKNOFEST yaklaşık 80 yıl sonra umudumuza darbe vurulmaya çalışan Etimesgut'ta bir kez daha milletimizle buluştu. Yiğit düştüğü yerden kalktı. Etimesgut havalimanında yaptığımız TEKNOFEST'e adeta yeniden doğuşumuzun müjdesi.”

TEKNOKFEST İzmir'e geliyor

27 Eylül’de TEKNOFEST’in İzmir’de düzenleneceğini belirten Bayraktar, “TEKNOFEST’i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma gönüllerimize paydaşlarımıza yarışmalarımıza katılan genç kardeşlerime ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımızı ortak olan duaların esirgemeyerek bizlere destek veren Aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. 27 Eylül'de istiklalinden güzel İzmir'de buluşmak üzere sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun” dedi.