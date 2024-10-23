Selçuk Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

SALDIRIYI KINADI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Terör saldırısı şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Bayraktar, paylaşımında söz konusu menfur saldırıların Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldırmayacağını belirtti.

Bayraktar, "TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"HİÇBİR TEHDİT, HİÇBİR SALDIRI BİZİ BU YOLDAN ÇEVİREMEYECEK"

Hiçbir saldırının savunma sanayii çalışanlarını yıldıramayacaklarını belirten Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak.

Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz.

Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek. Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz."