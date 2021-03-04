Selçuk Bayraktar şehitlerimize başsağlığı diledi

Selçuk Bayraktar, Tatvan'da şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ile olan bir anısını paylaştı.

Türkiye, Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopterin Tatvan kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit askerlerimizin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da olduğu açıklandı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bitlis'teki şehitlerimiz için başsağlığı dilerken, Korgeneral Osman Erbaş ile olan bir anısına değindi.

Korgeneral Osman Erbaş ile 2010 yılında Doğubeyazıt'ta tanıştığını belirterek S/IHA'lara olan desteğinden şöyle bahsetti:

"KALENDER,BABACAN,ALÇAK GÖNÜLLÜ,HERKESİN SEVDİĞİ BİR KOMUTANIMIZDI"

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubeyazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender,babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı.





"MİLLİ S/İHA SİSTEMLERİMİZİN GELİŞİMİNDE ÇOK BÜYÜK DESTEĞİ OLDU"

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.

"KAHRAMANLIĞINIZI HEP ÖZLEYECEĞİZ "

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım...

Sizi,muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz..."