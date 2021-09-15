Selçuk Bayraktar SİHA'lardaki başarının sırrını açıkladı

Tarafsız Bölge programına katılan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA’lardaki başarıda yerli ve mühendis aklının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar konuk oldu.

İnsansız hava uçağının gelecekte büyük bir yeri olduğunu vurgulayan Selçuk Bayraktar, TB3'de dahil olmak üzere envai çeşit konularda açıklamalarda bulundu.

SİHA’ların stratejik hamle olarak bölgede Türkiye'nin elini güçlendirdiğini belirten Bayraktar ayrıca SİHA’ların başarısını üç kriterle açıkladı.

SİHA'ların üretimine başlarken en iyisini yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Bayraktar; yerli mühendis aklı, siyasi irade ve bürokrat uyumunun, yanında bilimdeki paradigma değişimini yakalamanın çok önemli olduğunu aktardı.