Selçuk Bayraktar: TB3 ilk uçuşu için gün sayıyor Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, üzerinde çalıştıkları Bayraktar TB3 SİHA'nın fotoğraflarını paylaşarak ilk uçuş için az bir süre kaldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeği insansız hava araçlarında ilerleme devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında, dünyada ilk sıralarda yer aldığımız bu alanda art arda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıl başında ilk insansız savaş uçağımız KIZILELMA göklere yükselmişti. Türkiye'yi heyecana boğan bu gelişmeden sonra bir adım daha geliyor. Kendini savaş sahasında defalarca kanıtlayan Bayraktar SİHA'nın son sürümü TB3 için de geri sayım başladı. Son olarak Ukrayna-Rusya savaşında adeta dengeleri değiştiren TB2'den sonra üzerinde çalışılan model hangardan çıkıp havalanmak için gün sayıyor. Müjdeyi SİHA'ların mucidi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından verdi. "İlk uçuşuna gün sayıyor" Selçuk, üzerinde çalışılan TB3'ün Ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kanatlarını katlama özelliğine sahip olacak TB3'ün test uçuşu için gün saydığını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' Ramazan öncesi çekilmiş görselleri.. Bayraktar TB3 büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor. Hayırlı Sahurlar..." Gözden Kaçmasın Ali Babacan, savunma sanayisindeki yatırımları hedef aldı Haberin Detayları