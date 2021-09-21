Gençlere ilham veren etkinlik hakkında Bayraktar'dan değerlendirme geldi. Organizasyonun gün geçtikçe büyüdüğünü dile getiren Bayraktar, "Hayalimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'da başlayan dev etkinliğin ilk gününde açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayinin önemli firmalarının yanı sıra yerli ve milli yazılım üreten firmaların da yer aldığı TEKNOFEST, nefes kesen gösterilere sahne oldu.

BAYRAKTAR'DAN FESTİVAL DEĞERLENDİRMESİ

Gökbey, Hürkuş, Bayraktar TB2, Akıncı ve Atak helikopterleri aynı anda gökyüzündeydi. Festivale gelenler, 5 hava aracının gösterisini izledi. Nefes kesen gösterinin ardından Selçuk Bayraktar, basın mensuplarına konuştu.

TEKNOFEST'in 2018 yılında Atatürk Havalimanı’nda doğduğunu söyleyen Bayraktar, “Aslında bir hayaldi. Biz biraz da endişeliydik. Başvuru olur mu diye. İlk yıldan 20 bin başvuru almıştık. TEKNOFEST bugün büyüdü. 200 binden fazla başvuru aldık.

81 İL VE 111 ÜLKEDEN KATILIM

Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu. Şu anda 81 ilimizden, 111 ülkeden farklı farklı yarışmalara katılım var. Kendi sınırlarını aşıp dünyadan talepler gelmeye başladı. Kendi milli değerlerimizle teknoloji geliştirme ve dünyaya dönüştürme hayaline adım adım yaklaştığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu ViDEO

"DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ"

Bayraktar, "Bizim beklediğimizden fazla bir ilgi oldu. Ulaşımın kısıtlı olmasına rağmen. 2019'da metro buraya kadar geliyordu. O dönemden beri tamirde. O yüzden ring seferleri düzenlendi. Ben alanın her köşesini gezdim diyebilirim. Ziyaretçilerimizle de görüştük. Ama çok daha keyifli bir festival deneyimi oldu. Zaten amaçlarımızdan biriydi. 2019’da rekor kırdıktan sonra.

Şimdi çok daha donanımlı keyifli bir festival oldu. Dünyada bir ilk gerçekleşti. İnsansız hava araçlarıyla hava araçları aynı anda gösteri yaptı. En önemli husus şu. Bu araçların büyük bir kısmı Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımlar. Bunlar Türkiye’nin milli ve özgün eserleri olarak tasarlanmış araçları. Aynı karede 5 farklı Türkiye’nin üretiminde olan hava aracımız gösteri yaptı. O da bizi çok heyecanlandırdı. Dün iki defa provasını gördünüz. Bugün canlı halka açık gösteri yaptılar ilk defa. Hepsinin aynı karede olması bizi gururlandırdı." dedi.

"YARIŞMALARIMIZ TEKNOFEST'İN KALBİ"

TEKNOFEST'in 4 yıldır düzenlendiğini söyleyen Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"TEKNOFEST'in kalbi de yarışmalarımız. İstedik ki sadece savunma sanayii alanındaki eserler değil, tüm diğer sivil alanında da eserler ülkemizin olsun. ASELSAN’ın düzenlediği insansız su altı yarışmasına bir grup genç kardeşimiz İzmir’den katılmış. Hayatta ilk defa bu alanda yarışmaya bu vesileyle ilgi duydular. Onlar o yıldan sonra girişimlerini kurdular. 2019 ve 2020 yıldaki TEKNOFEST'e girişimleriyle eserlerine sergiledir.





"ATILAN TOHUMLAR YEŞERMEYE BAŞLADI"

Önce yarışma aşamasında bir teknoloji geliştirdiler. Kurdukları takımla bu eseri ticarileştirdiler. Şu anda en son aldığım bir habere göre yılda 1 milyon dolar ciro yapan bir girişime dönüştü. Adım adım teknoloji ekosistemi olarak düşünecek olursak bu atılan tohumlar artık yavaş yavaş yeşermeye başladı ve kendini göstermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur. Şunu da görüyoruz. 20 sene öncesine dönecek olursak bu eserleri yabancılar yapardı derdik. Artık şimdi biz bir alana ilgi duyduk mu dünyanın en iyisini yapabiliriz diyen binlerce genç kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz."

TOGG 2022'DE YOLLARDA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise TOGG'un festivalde büyük ilgi gördüğünü belirterek, 2022 yılı sonunda yollara çıkmasının hedeflendiğini söyledi.