TEKNOFEST yarışmalarından video paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bu günleri bizlere gösteren yüce Rabbimize şükürler olsun" dedi.

Yerli ve milli teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST etkinlikleri dün başladı.

Baykar Savunma teknik müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"ARTIK AYNALI TÜFEĞİ MARTİN'E YAPTIRMIYORUZ"

İki dakikalık bir video paylaşan Bayraktar, "Artık aynalı tüfeği Martin'e yaptırmıyoruz. Bu günleri bizlere gösteren yüce Rabbimize şükürler olsun..." notunu düştü.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST etkinliklerinden görüntüler paylaştı VİDEO