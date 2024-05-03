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Selçuk Bayraktar'dan terör destekçilerine şiirli cevap

Selçuk Bayraktar'dan terör destekçilerine şiirli cevap İsviçre'de terör örgütü PKK destekçilerinin Bayraktar SİHA maketi yaktığı görüntülere Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdaki şiirle cevap verdi. Bayraktar, "Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" dedi.