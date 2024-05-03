İHA

İsviçre Winterthur kentinde terör örgütü PKK destekçileri, Bayraktar TB-2 SİHA'nın maketini yaktı.

Maketi yakmak için toplanan kalabalığın o anları kameralara yansıdı.

PKK destekçileri TB2'nin maketini yaktı

Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Görüntülere, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan cevap gecikmedi.

Şiirle cevap verdi

Dağda çiçekle beraber çekilen fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Ne diyordu şair; 'Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.” ifadelerini kullandı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)