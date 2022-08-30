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    Selçuk Bayraktar: Türkiye'ye ambargo sopası sallayanlar kazanamayacak

    Selçuk Bayraktar: Türkiye'ye ambargo sopası sallayanlar kazanamayacak

    TEKNOFEST KARADENİZ açılış töreninde konuşan Selçuk Bayraktar, ambargolarla Türkiye'yi korkutmaya ve engellemeye çalışanların başarılı olamayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 18:29
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    Türkiye'nin en ilgi çekici etkinliklerinden biri olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan'ın ardından bu kez Samsun'da.

    Teknolojinin kalbinin attığı etkinlik, TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreni bugün yapıldı.

    Büyük ilgi gören festivale TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

    Bayraktar burada katılımcılara hitap etti.

    TEKNOFEST’in önemine değinen Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli üretime geçmesinde önemli bir rol oynayan ambargolara da değindi.

    Selçuk Bayraktar: Türkiye'ye ambargo sopası sallayanlar kazanamayacak VİDEO

    "Ambargo sopası sallayanlar kazanamayacaklar"

    Bayraktar, “600 binleri geçen yarışmacı sayımız milyonları geçmeli, bu yarışmalarda yeşeren fidanlar büyümeli kök salıp meyve vermeli.

    Ambargo sopası sallayarak bizleri korkutmaya çalışanlar, milli teknolojileri engellemek için darağacı kurmaya çalışanlar biz yolumuzda dosdoğru mücadele ettikçe asla kazanamayacaklar.

    Selçuk Bayraktar: Türkiye ye ambargo sopası sallayanlar kazanamayacak #1

    "İşte hedef, işte istikamet, işte umut"

    Mazlumların yaşadığı tüm coğrafyalara güneş, en sıcak ve aydınlık haliyle doğacak. Asla yese kapılmayın. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. İşte hedef, işte istikamet, işte umut; tüm insanlığın onur, huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir Kızılelma” ifadelerini kullandı.

    Selçuk Bayraktar: Türkiye ye ambargo sopası sallayanlar kazanamayacak #2


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