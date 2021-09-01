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    Selçuk Bayraktar ve ekibinden oyun havalı kutlama

    Selçuk Bayraktar ve ekibinden oyun havalı kutlama

    Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın teslimat töreni sonrası ekibiyle birlikte Ankara havası oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 21:29
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 21:29
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    Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı.

    Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına bir yenisinin daha eklenmesiyle birlikte TSK envanterleri gittikçe genişliyor.

    AKINCI TİHA'YI, ANKARA HAVASIYLA KUTLADILAR

    Akıntı TİHA'nın teslimat töreninin ardından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ekibi başarılarını kutladı.

    Bayraktar ve ekibi Ankara oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi.

    O renkli anlar kameraya böyle yansıdı...

    Selçuk Bayraktar ve ekibinden oyun havalı kutlama

    Selçuk Bayraktar ve ekibinden oyun havalı kutlama #1

    Selçuk Bayraktar ve ekibinden oyun havalı kutlama #2

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