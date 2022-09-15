Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’dan CHP’ye ‘ASELSAN’ tepkisi

CHP’li Sevda Erdan Kılıç’ın “ASELSAN’da işten çıkarılma” iddialarını Meclis gündemine taşırken kullandığı, “BAYKAR’ın önü mü açılmak isteniyor?” ifadelerine, Selçuk ve Haluk Bayraktar'dan tepki geldi.

Dünyanın gözü Türkiye’nin savunmasında…

Ne övgüler bitiyor ne de gıpta ile bakmalar.

Yerli üretim İHA-SİHA’lar için ülkeler sıraya girerken, bu başarılar bile muhalif kesimi mutlu etmiyor.

CHP’li vekil, Meclis’e taşıdı

Onların gündemi “ASELSAN’da işten çıkarılma” iddiaları…

İddia, Meclis’e bile taşındı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“Bu personeller şimdi mi ‘güvensiz’ oldu?”

Kılıç, soru önergesinde “Türkiye’nin güvenliği için önemli bilgilere sahip olan bu personeller, daha önce ‘güvenli’ idi de şimdi mi ‘güvensiz’ oldu?” diye sordu.

Kılıç’ın “Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadının sahibi olduğu BAYKAR’ın önü mü açılmak isteniyor?” ifadeleri ise tepki çekti.

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi de, soru önergesini haberleştirip, servis etti.

“Girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak”

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, gazetenin haberinden bir kesit paylaştı ve CHP’ye verdi, veriştirdi.

Haluk Bayraktar, “Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna takoz koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!” ifadelerini kullandı.

“İstediğiniz kadar yolumuza takoz hatta mayın döşeyin”

Bir tepki de BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’dan geldi.

Selçuk Bayraktar, “Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. PKK/YPG sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza takoz hatta mayın döşeyin. Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!” dedi.