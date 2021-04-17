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    Selçuk Bayraktar yeni SİHA çalışmasını paylaştı

    Selçuk Bayraktar yeni SİHA çalışmasını paylaştı

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türk mühendislerinin kodladığı yeni SİHA'nın tasarımını paylaşarak "Kendi sınıfında dünyanın en iyisi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 20:31
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    Baykar teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yeni bir paylaşım geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı robot uçak çalışmasının özelliklerini açıkladı.

    "TÜRK MÜHENDİSLERİN TASARLAYIP KODLADIĞI 40'I AŞKIN BİLGİSAYARDAN OLUŞUYOR"

    Bayraktar, "Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere..." notuyla paylaştığı yeni SİHA'nın özelliklerini ise şu şekilde sıraladı:

    "DÜNYADA REKOR DÜZEYDE YÜZDE 93 YERLİLİK"

    -Dünyada rekor düzeyde %93 yerlilik

    -Türk mühendislerin özgün tasarımı

    -Milli yazılım

    -Kritik tüm aksam ve bileşenler milli

    -3 yedekli uçuş kontrol ve seyrüsefer sistemi

    Selçuk Bayraktar yeni SİHA çalışmasını paylaştı #1

    Selçuk Bayraktar yeni SİHA çalışmasını paylaştı #2

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