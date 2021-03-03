- Haberler
- Gündem Haberleri
- Selçuk Bayraktar’a atılan ‘iftira’ davasında karar
Selçuk Bayraktar’a atılan ‘iftira’ davasında karar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon TL para aktardığı iddiasını ortaya atan gazeteci Orhan Uğuroğlu, 15 bin TL tazminat ödeyecek.
- İHA
- 03.03.2021 - 15:06
- Güncelleme : 03.03.2021 - 15:08
2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon TL para aktardığı iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı.
İFTİRA ATAN GAZETECİ 15 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK
Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin açıkladığı kararda iddiaları ortaya atan köşe yazarı Orhan Uğuroğlu’nun T3 Vakfı’na 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Bayraktar, iddia açıklamalarına “T3 Vakfı’na İBB’den tek kuruş dahi para aktarıldığı iddiası iftiradır” sözleriyle tepki göstererek konunun yargıya taşınacağını belirtmişti.