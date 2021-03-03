Haberler

Gündem Haberleri

Selçuk Bayraktar’a atılan ‘iftira’ davasında karar

Selçuk Bayraktar’a atılan ‘iftira’ davasında karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon TL para aktardığı iddiasını ortaya atan gazeteci Orhan Uğuroğlu, 15 bin TL tazminat ödeyecek.