TSK envanterine katılan AKINCI TİHA’ya ilişkin paylaşım yapan Bayraktar, 'Akıncı'nın sırrı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını paylaştı.

Türkiye, BAYKAR tarafından üretilen yerli ve milli silahlı/silahsız insansız hava araçları (İHA/SİHA) ile dünyada ön plana çıkmaya devam ediyor.

Dünyaya ihraç edilen SİHA/İHA’lar ile bölgesel ve küresel anlamda oyunları değiştiren Türkiye, BAYKAR tarafından yapımı tamamlanan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katarak gücüne güç kattı.

KODLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MESAJI

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden ‘AKINCI’NIN SIRRI’ dediği, AKINCI TİHA’nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının kodlarını paylaştı.

Paylaşımdaki videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı yer aldı.

Selçuk Bayraktar’dan ‘Akıncı'nın sırrı' paylaşımı VİDEO



Semalarda Türkiye’nin güvenliği için vatana ve millete hizmet edecek AKINCI’nın kodlarında yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı ise şöyle:

“Türkiye devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.

“TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN EN İLERİ ÜLKELERİ ARASINA YÜKSELTMEYE AHDETTİK”

Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye’yi dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.

“DOSTLARINA GÜVEN DÜŞMANLARINA KORKU VEREN TÜRKİYE HEDEFİNE ODAKLANDIK”

Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven düşmanlarına korku veren Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla Türk milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

“SİHA/İHA’LAR BU GAYRETİN EN BAŞARILI ESERLERİNDEN BİRİDİR”

Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin demokrasiden ekonomiye ve özellikle teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye giderek AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”



