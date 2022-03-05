Selçuk Bayraktar'dan 'Bayraktar TB2' paylaşımı

Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2" için yaptığı paylaşımda, "Semalarımda hür ve bağımsız olacağım" diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez" ifadelerini kullandı.

Türkiye son yıllarda yerli ve milli hava araçları ile kendisini dünyaya ispatlamayı başardı.

Yerli ve milli olarak gerçekleştirilen hava araçları, Mehmetçik'e teröristlerin kökünü kazıma noktasında büyük yararlar sağladı.

Göz dolduran özellikleri ile birçok ülkenin dikkatini çeken ve yurt dışına satışı yapılan yerli ve milli hava araçlarıyla ilgili Selçuk Bayraktar'dan yeni bir paylaşım geldi.

Twitter hesabı üzerinden BAYKAR'ın yaptığı paylaşıma cevap veren Bayraktar, "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez" ifadelerini kullandı.

Bayraktar geçtiğimiz günlerde de TELE1'deki programında Ukrayna'da kullanılan Türk SİHA'ları haberleri üzerinden yorum yapan ve milli hava araçlarını oyuncak planöre benzeten Merdan Yanardağ'a sert cevap vermişti.

BAYRAKTAR TB2'NİN DİKKATİ ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "#BayraktarTB2" Sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı!

Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru %93 yerlilik 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli." ifadeleri kullanıldı.

Bunun dışında Tweet'in altına Bayraktar TB2'nin özelliklerini kapsamlı olarak ele alan bir görsel eklendi.

İŞTE O GÖRSEL

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN "NET MESAJ"

Bayraktar TB2'nin özelliklerinin yer aldığı Tweet'i alıntılayan Selçuk Bayraktar, eleştirenlere bir kez daha net bir cevap verdi.

Bayraktar paylaşımında, "Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti "Semalarımda hür ve bağımsız olacağım" diyen Milletimizin onurlu ifadesisin.

Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır.. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tokat gibi SİHA cevabı