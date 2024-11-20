Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB3 SİHA paylaşımı

İHA

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamladı ve havacılık tarihinde bir ilke imza attı.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu.

Bugün Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından tarihi uçuşu paylaştı.

"KISA PİSTLİ BİR GEMİDEN KALKIP SONRASINDA İNİŞ YAPAN İLK SİHA OLDU"

Paylaşımında TCG ANADOLU gemisi mürettebatı ile yaptığı konuşma da yer aldı.

Selçuk Bayraktar, paylaşımında, “Kısa pistli bir gemiden kalkıp sonrasında da iniş yapan ilk SİHA oldu. Bayraktar TB3 vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun tebrik ediyorum hepinizi. Harika bir kalkış oldu. Harika bir iniş oldu. Gemi komutanımıza oradaki mürettebata da şükranlarımızı iletiyorum. İnşallah bundan sonrada da aynı şekilde de artan bir ivmeyle uçuşlarımız devam edecek. Emeğinize yüreğinize sağlık” ifadelerini kullandı.