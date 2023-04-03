Selçuk Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kusan kadına tepki Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadının sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği nefret söylemlerine Selçuk Bayraktar "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir?" yanıtını verdi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Geri sayımın sürdüğü seçimde siyaset arenasında hararetli günler yaşanırken, sokakta da durum farksız değil..

Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadının sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği nefret dolu sözler büyük tepki çekti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar, kadının sözlerine tepkisiz kalamadı.

"Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir"

Kadının "O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin." ifadelerine yanıt veren Bayraktar şunları söyledi:

Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir?



Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.