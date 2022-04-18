Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, iftarını annesiyle yaptı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşi Sümeyye Erdoğan ile birlikte iftarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde açmıştı.

Bayraktar, eşinin ardından bu kez de annesiyle baş başa bir iftar gerçekleştirdi.

"Bu akşam da iftarı anacağımla yaptık"

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık..." başlıklı gönderisini paylaştı.

İş yeri ortamında oldukça mütevazi bir sofrada iftar açan anne ve oğulun sadelikleri dikkat çekti.