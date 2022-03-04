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- Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tokat gibi SİHA cevabı
Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tokat gibi SİHA cevabı
Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını oyuncağa benzeten Merdan Yanardağ'ı hedef alarak, "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." dedi.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 19:28
Selçuk Bayraktar, TELE1'deki programında Ukrayna'da kullanılan Türk SİHA'ları haberleri üzerinden milli hava araçlarını oyuncak planöre benzetmesine cevap verdi.
"CİNSİNİ SEVDİĞİM CİNSİNE ÇEKER"
Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker... TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebeb-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle birşey..." ifadelerini kullandı.