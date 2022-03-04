Haberler

Gündem Haberleri

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tokat gibi SİHA cevabı

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tokat gibi SİHA cevabı

Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını oyuncağa benzeten Merdan Yanardağ'ı hedef alarak, "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." dedi.