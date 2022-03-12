Selçuk Bayraktar'dan milli insansız savaş uçağı paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

Milli ve yerli İHA'ların Türkiye'ye kazandırılmasında öncülük eden Baykar Teknoloji'nin insansız savaş uçağı çalışmaları devam ediyor.

Baykar Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

"KIZILELMA GELİYOR"

Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

HEDEF 100. YILDA İLK UÇUŞ

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.