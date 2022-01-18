Selçuk Bayraktar'dan MIT profesörüne cevap

Selçuk Bayraktar, kendisine MIT'de eğitim vermekten utanç duyduklarını söyleyen Max Tegmark'e cevap olarak, 'Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır' dedi.

Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan fizik profesörü ABD'li Max Tegmark, bir gazeteye verdiği röportajda, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın okullarında eğitim almasından rahatsızlık duyduğunu söylemişti.

Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." demişti.

"UTANMANIZ GEREKEN YAPTIĞINIZ SOYKIRIM"

Bayraktar o sözlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Bayraktar, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz.' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.