AA
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün gece yaklaşma testleri kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'nun üzerinden sıfıra yakın mesafeden uçtuğu anları paylaştı.
SELÇUK BAYRAKTAR BÜYÜK HEYECAN YAŞADI
Sosyal medya hesabından "Anlık" notuyla paylaşım yapan Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yakından geçtiği anlarda büyük heyecan yaşadı.
Bayraktar paylaşımında, "Gece yaklaşma testleri. TCG ANADOLU - Mavi Vatan" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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