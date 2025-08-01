Selçuk Bayraktar'dan, yerli sosyal medya eleştirilerine tepki

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal hakkında da konuşan Bayraktar, uygulamanın hala 'beta' aşamasında olduğunu ve geliştirilmeye devam ettiğini söyledi.

"YABANCI UYGULAMALARI BAYILA BAYILA KULLANIYORSUN"

Uygulama üzerinden çeşitli eleştirilerde bulunanlara tepki gösteren Bayraktar şöyle dedi:

"Oraya gelip paylaşım yapma şeyi var mı yok, yıkmak sadece. Gel o zaman veya kendin inşa et. Sen yap. Yapıyor musun, yok. Ama öbür tarafta yabancının şeyini kullanıyorsun, bayıla bayıla kullanıyorsun ve bütün datan da gidiyor. Onun bir yerlilik iddiası var mı? Senin fikri dünyanı ifade ediyor mu?"

"BURADA BU İŞİ YAPANLARIN BİR PARTİSİ Mİ VAR?"

Bayraktar'ın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"Senin bebeğini öldürmeye kalktıkları zaman sesini çıkartabilecek misin? Dünya böyle bir tehdit altında. Sen hangi hesapla yapıyorsun bunu? İşte burayı kuranlar senin partine mensup değil. Niye saldırıyorsun? Burada bu işi yapanların bir partisi mi var? Böyle yaparsan zaten senin tarafına hiç geçmeyecekler. Böyle davrandığın sürece, geçmişten gelen bir hikayen var çünkü, asla senin mecrana akmayacaklar.

"SENİN BÜTÜN HİKAYEN YIKMAK ÜZERİNE"

Hep takoz olmuşsun çünkü. Sistematik bir şekilde saldırmışsın. Biz kurduğumuz hiçbir müessesede böyle bir ayrım yapmadık. Ne Baykar'da yaptık, ne T3 Vakfı'nda yaptık ne de burada yapıyoruz. Ama senin bütün hikayen yıkmak üzerine. Geçmişin de bunun üzerine. Niye böyle bir sorgula. 'Değiştim' diyorsun, ben değiştiğini görmüyorum. Aynı şekilde saldırıyorsun. 20 senedir de saldırıyordun. Niye saldırıyorsun? Nedir senin derdin?

"BU KUŞAĞI BU ŞEKİLDE KAZANAMAZSIN"