Selçuk Bayraktar'ın 20 yıllık hayali: Kızılelma

Selçuk Bayraktar, hayali olan Kızılelma'nın 20 yıllık tecrübenin ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın taksi ve koşu testini başarıyla tamamlaması heyecanlandırdı.

Baykar’ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projesinin test süreci yer testleri ile devam edecek.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, 2023 yılında gökyüzüne havalanacak.

"İlk günden bunu yapmamız mümkün değildi"

Dünyada başarılarıyla ün salan İHA, SİHA, AKINCI gibi yerli ve milli araçlara bir yenisi daha eklenecek.

Bir hayalini daha gerçekleştirmeye yaklaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "6 kilodan 6 tona KIZILELMA'nın yolculuğu" paylaşımıyla MİUS'u şu sözlerle anlattı;

"20 senedir de bizim Kızılelmamız; bu sınıfta bir insansız hava aracını geliştirmekti. Tabii onu yapabilmek için önce 5.5 kiloluk, 6 kiloluk mini İHA'yı yaptık. Sonra Malazgirt İHA'yı yaptık. 2009'da Bayraktar TB1 yapıldı. 2012'de Bayraktar TB2'ye başladık. 2019'da AKINCI, burada gördüğünüz AKINCI'nın uçacak prototipini getirmiştik sonradan aviyonikleriyle donatıldı ve o uçtu. Ama 6 kilodan başlayıp 6 tona giden yolculuk anca böyle gidebilirdi. İlk günden bunu yapmamız mümkün değildi."

Selçuk Bayraktar'ın 20 yıllık hayali VİDEO