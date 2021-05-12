Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımları engellendi

İşgalci İsrail devletinin saldırıları sonucu katledilen çocuklara ve sivillere dikkat çekmek için Instagram ve Facebook'tan paylaşım yapan Bayraktar'ın gönderileri kaldırıldı.

Filistin topraklarındaki işgalci İsrail, günlerdir sivillere ve çocuklara saldırılarını sürdürüyor.

Kadın veya çocuk demeden yüzlerce kişinin katledildiği saldırılara ait görüntüler ise sosyal medya hesaplarından yayılıyor.

İsrail'in saldırılarını yaymak üzere sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, artık Instagram ve Facebook tarafından engelleniyor.

BAYRAKTAR'IN GÖNDERİSİ KALDIRILDI

Filistinlilere yapılan saldırıyı paylaşmasının ardından kısıtlamayla karşılaşan Selçuk Bayraktar da Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"

Gönderisi yayınlanmayan Bayraktar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN DA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da tepkisine neden olan gönderi kısıtlaması için Altun tarafından bir açıklama yapıldı.

Altun, "Ortada bir zulüm düzeni var. Bu olay da gösteriyor ki sosyal medya platformları bu zulüm düzenine hizmet ediyor. Ne olursa olsun susmayacağız! Madem bu bir savaş; O zaman biz de İsrail’in zulümlerine, işgal ve katliamlarına karşı var gücümüzle savaşacağız. Allah bizimledir." ifadeleriyle Bayraktar'ın Tweet'ini alıntıladı.