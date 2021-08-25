Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atanan Selçuk Bayraktaroğlu'nun biyografisi..

Selçuk Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay 2'nci Başkanı olmasıyla birlikte, kim olduğu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, "Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personelin görev yeri değiştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 141 general ve amiralin ataması sonucu vatandaşlar, komutanlara ilişkin bilgileri merak etmeye başladı.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2'nci Başkanı olurken, "Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları gündeme geldi. Peki, Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında?

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de dünyaya gelen Selçuk Bayraktaroğlu, 2013 yılında tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016 yılında korgeneralliğe terfi etti.

10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı.

2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 25 Ağustos 2021 Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanlığına terfi etti.