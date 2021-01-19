Haberler

Gündem Haberleri

Selçuk Özdağ saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Selçuk Özdağ saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan A.G. ve G.T., cezaevine gönderildi.