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    Selçuk Özdağ saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan A.G. ve G.T., cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 19:20
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    Selçuk Özdağ saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

    Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.

    Başından ve yüzünden yaralanan Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü de yaşanan olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. ve G.T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    İki şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan, Özdağ'ın adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdiği öğrenildi.

    Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

    Selçuk Özdağ saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı #1

    Selçuk Özdağ saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı #2

    Selçuk Özdağ saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı #3

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