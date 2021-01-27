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    Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı ile ilgili 4 kişi daha yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 18:24
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    Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı

    15 Ocak'ta, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.

    Saldırıyı yaralı olarak atlatan Özdağ, hastaneye kaldırılmıştı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 2 kişi gözaltına alınmıştı.

    4 KİŞİ DAHA YAKALANDI

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili 4 kişinin daha yakalandığını açıkladı.

    Konuya ilişkin bir açıklama yapılarak, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Selçuk Özdağ a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı #1

    Selçuk Özdağ a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı #2

    Selçuk Özdağ a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı #3

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