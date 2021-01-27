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- Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı ile ilgili 4 kişi daha yakalanarak, gözaltına alındı.
- DHA
- 27.01.2021 - 17:49
- Güncelleme : 27.01.2021 - 18:24
15 Ocak'ta, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.
Saldırıyı yaralı olarak atlatan Özdağ, hastaneye kaldırılmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 2 kişi gözaltına alınmıştı.
4 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili 4 kişinin daha yakalandığını açıkladı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapılarak, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.