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Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı ile ilgili 4 kişi daha yakalanarak, gözaltına alındı.