Aşı tartışmalarıyla birlikte bir kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' yakıştırmasını yapmasını yanlış bulan Sanatçı Selçuk Ural, bunun hakaret olduğunu söyledi.

Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına bu hafta Sanatçı Selçuk Ural konuk oldu

Selçuk Ural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"DİKTATÖR DEMEK HAKARETTİR"

Sosyal medyada çok sayıda kişinin haddini bilmediğini ve bir noktada tehlikeli olduğunu savunan Selçuk Ural, "84 milyonu idare eden, seçimle gelmiş bir insana diktatör diyorsun. Bu resmen hakarettir. Şimdi bu sosyal medyanın, demin konuştuk ya faydaları var, dünyayı küçülttü ayağımıza getirdi.

Bir dakikada kızın Amerika'daysa onla konuşuyorsun. İşlerini tak tak takip ediyorsun ama haddini bilmeyenler için çok tehlikeli. Şu aşı döneminde bile, 'aşı olmayacağım' diyor. Başkasına zarar vermeyi marifet sanıyor. Tamam sen aşı olma ama yalnız başına bir ücra köşede yaşa." dedi.

Selçuk Ural: Cumhurbaşkanı'na diktatörsün diyorsan hakarettir ViDEO

"DİKTATÖRSE BÖYLE YAPTIRIR"

Aşı olmayanlar tarafından ve aşı karşıtlığıyla yapılan Cumhurbaşkanı düşmanlığına önelik değerlendirme yapan Selçuk Ural, "Sen otobüse bineceksin, metrobüse bineceksin, uçağa bineceksin, yolda yürüyeceksin ve aşı olmayacaksın. İşte istatistikleri söylediler. Yüzde 90 'ı aşı omayan. Yani bile bile ölüm ve olanlara da kızyorsun. Böyle bir zihniyet olur mu ya? Diktatörse zorla yaptırır. Dikatatör böyle değil midir." ifadelerini kullandı.

"BENİM BULUNDUĞUM AMİADA KİMSE HAKARET EDEMEZ, CANAVARLAŞIRIM"

Esra Elönü, Sanatçı Selçuk Ural'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini belli ettiği için mahalle baskısıyla karşılaşıp karşılaşmadığını sordu.

Ufak tefek bedeller ödediğini söyeleyen Selçuk Ural, "Bazen ufak tefek bedeller ödüyorsunuz tabii. Ufak tefek derken o benim tevazumdandır. Birçok dostum, hakiki dostlarım saygı duyar. Bazen münakaşalar ederiz, bu gayet doğaldır. Ben bu yaşa gelmişim, bir şeye inanmışım, saygı duymak zorundalar. Fanatiklik hakaret etmeyi gerektirmez. Benim bulunduğum camiada kimse hakaret edemez. Bırak hakareti ben kötü söz söyletmem. Biraz canavarlaşırım." açıklamasında bulundu.