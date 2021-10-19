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    Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın acı günü

    Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın acı günü

    Milli İHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar için düzenlenen cenaze töreninde Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın gözlerinin dolu olduğu görüldü.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.10.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 14:41
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    Türkiye'nin yerli ve milli İHA-SİHA-TİHA'lar geliştirmesinde büyük payı olan Özdemir Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye neden oldu.

    Özdemir Bayraktar için İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde hüzün hakimdi.

    ACI DOLU ANLAR

    Özdemir Bayraktar'ın çocukları, Haluk Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın da gözlerinin dolu olduğu görüldü.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazını kıldırdıktan sonra Özdemir Bayraktar için herkesten dua istedi.

    SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'a veda

    GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTILAR...

    Ali Erbaş, "Vatan aşığı, millet sevdalısı, muhterem ağabeyimiz Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazını hep birlikte eda ettik, Rabbim kabul eylesin. Hepimizin, milletimizin başı sağolsun.

    Yapmış olduğu faaliyetleri düşündüğümüz zaman; Enfal Suresi'nin 60. ayeti aklıma geliyor. Özdemir ağabeyimiz ve evlatları, bu ayeti kerimenin emrini yerine getirmek üzere gece gündüz demediler, çalıştılar. İnşallah yapmış oldukları tüm faaliyetler amel defterlerinde karşılarına çıkar inşallah.

    Selçuk ve Haluk Bayraktar ın acı günü #1

    ÜÇ KİŞİNİN AMEL DEFTERİ KAPANMAZ..

    Bir de şu hadisi şerif aklımıza geliyor; insanların en hayırlısı, insanlara hayırlı olanlardır.

    Bir başka hadisi şerif ise; insanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır ama üç kişininki kapanmaz.

    Sadaka-ı cariye sahibi, ilminden istifade edilen alimler, bir de hayırlı evlat yetiştiren anneler babalar.

    Ben inanıyorum ki; Özdemir Bayraktar, üçünü de hak ediyor.

    İlminden Türkiye istifade etti, hayırlı evlatlar yetiştirdi ve sadaka-ı cariye sahibi.

    Şimdi tezkiye zamanı. Kendisi ile ilgili hepimizin hüsnü şehadetimiz var. Kendisiyle bir telefon konuşmamız olmuştu.

    O konuşma benim için ona hüsnü şehadette bulunmam için yeterlidir. İnanıyorum ki hepiniz böyle düşünüyorsunuz." dedi.

    Ali Erbaş, Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazında konuştu VİDEO

    Selçuk ve Haluk Bayraktar ın acı günü #2

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