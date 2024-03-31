Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti oyunu kullandı

İHA
Türkiye sandık başında...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.
Bayraktar çifti oyunu kullandı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’da eşi Sümeyye Bayraktar’la birlikte kulandı.
Selçuk Bayraktar oy kullanma anını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Ülkemize hayırlı olması temennisiyle"
Bayraktar, "Kıymetli eşimle birlikte oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle" notunu düştü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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