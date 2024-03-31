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Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti oyunu kullandı

Selçuk ve Sümeyye Bayraktar çifti oyunu kullandı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’la birlikte kulandı. Bayraktar, oy kullanma anını sosyal medya hesabından "Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle" notu ile paylaştı.