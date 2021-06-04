Selda Bağcan, hükümetin projelerini eleştirdi

İnsanlara yatırım yapılmasını isteyen Selda Bağcan, tüm paraların yollara ve köprülere harcandığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir konserlere ara verildi.

Müzisyenlerin sorun yaşamaması için farklı destek paketleri açıklanırken, hükümetin bu konuda yetersiz kaldığını savunan isimler de var.

Bunlardan biri de Selda Bağcan oldu.

Bağcan, Oda TV'ye yaptığı açıklamada tüm paraların yollara ve köprülere yatırıldığını insanlara yatırım yapılmadığını savundu.

"TAŞLAR YENMİYOR"

Selda Bağcan, "Tüm bu paraları betona, yollara, köprülere dökeceğinize insanlara yatırım yapın, çünkü taşlar yenmiyor. İnsanlarınıza baksaydınız hele ki şu dönemde. Herhalde bu yaz Temmuz’dan itibaren konserler başlayacak diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.